Benedetta Rossi | è morta nonna Blandina | “Oggi voglio stare con mia zia Giulietta che ha perso la sua amica “sorella” e compagna di una vita”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ieri, giovedì 29 dicembre, è stata una giornata di grandi perdite. Dal mondo del calcio con Pelé, alla moda con l’addio ad una grande icona di stile: Vivienne Westwood. E ancora, nel mondo della musica è scomparso Giovanni Pezzini, componente degli Stadio. In cucina c’è una delle food blogger più amate e di successo a piangere la scomparsa dellaha annunciato sui social la scomparsa diche aveva 99 anni. La conduttrice di “Fatto in casa per voi” ha pubblicato sul suo profilo Instagram una tenera foto che la ritrae insieme a lei, con alcune parole di affetto e tristezza. “miaci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose… Ma adesso non riesco. In questo triste ...

Fanpage.it

Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni di: il lutto: Instagram ...Il triste annuncio diha condiviso una bellissima foto che la ritrae con la nonna e, a didascalia, ha scritto: 'Oggi mia nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta ... Lutto per Benedetta Rossi, è morta nonna Blandina a 99 anni ... "Vorrei scrivere tante cose, ma non riesco..." Grave lutto per Benedetta Rossi, la notizia della food blogger ha spezzato i cuori di tutti ...Momento difficile per Benedetta Rossi. La popolare foodblogger è stata colpita da un doloroso lutto come annunciato da lei stessa sui suoi canali social. Ecco tutti i dettagli. Benedetta Rossi colpita ...