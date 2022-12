Avengers | Endgame | Frank Grillo | Sono stato uno str***o ad aver rifiutato il cameo di Crossbones all' inizio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La star di Captain America: The Winter Soldier,, torna a commentare l sua decisione di rifiutare inizialmente un ruoloinnei panni di; per fortuna l'attore ci ha poi ripensato.ha più volte esternato la sua delusione per l'arco narrativo del suo personaggio nel Marvel Universe, il villain Brock Rumlow, alias, soprattutto dopofirmato un contratto per sette film che lo ha visto comparire in solo tre film. Questa insoddisfazione, in un primo tempo, lo aveva spinto a rifiutare ilinproposto dallo studio. Per fortuna l'attore è tornato sui suoi passi grazie al consiglio ...

