Avatar è un plagio? L’accusa dalla famiglia del creatore dei Puffi

Everyeye Cinema

Si vuole quindi accusare James Cameron diCome fece più di qualcuno ai tempi del primoNo. Titanic è in tutto e per tutto uno dei film più difficili mai realizzati, risplende dell ...... qualcos'altro ci ha distratto, impigliandoci in trame che ci dettano l'agenda, ricorderete quella che ci trasformava inda videogioco, una sorta di The Sims che incontra Second Life e ... Da Elvis ad Avatar 2, ma anche Marvel e DC: i migliori film del 2022