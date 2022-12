ASCOLTI TV 29 DICEMBRE 2022 | IL RICORDO DI PELÈ 11 | 5% | UNA SCOMODA EREDITÀ SI SPINGE FINO AL 22 | 6% | FROZEN 2 5 | 5% | BORTONE 16% VS TERRA AMARA 20% | VOLA LA DANIELE 20 | 6%

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 30 dicembre 2022)TV 29· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 37.80 PT – 37.68 24 – 37.13 PT – 38.73 Tg1 Rassegna Stampa + Tg1 7 – 262 13.10 + 337 12.80Tg1 – 1027 21.80Tg1 Mattina – 661 15.74UnoMattina – 986 19.17Storie Italiane – 1076 20.62 + 1051 20.07Tg1 Conf. Stampa Meloni – 1307 14.51Tg1 – 3030 22.92Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1765 14.26Oggi è un Altro Giorno – 1759 15.95Paradiso delle Signore – 1968 20.63Pres. Vita in Diretta – 2261 21.62Vita in Diretta – 2707 22.30L’– 3080 21.30L’– 3934 23.20Tg1 – 4776 24.65Soliti Ignoti – 4216 20.91Una– 3866 22.62Overland + Viva Rai2! – 914 11.80 + 316 6.50 Prima Pagina – 391 15.90Tg5 – 1256 26.30Mattino 5 News – 1137 22.13Mattino 5 News – 1041 19.82Forum (R) – ...