Amichevoli | Juventus chiude anno con un pareggio Contro lo Standard Liegi è 1-1

Sport Mediaset

Il tabellino di- Standard Liegi 1 - 1 , ultimo dei due testall'Allianz Stadium. Meglio lanel complesso, con gli ospiti che trovano la rete solo grazie ad un'autogol. Il risultato però, dice solo pareggio, con appunto l'autogol di Danilo e ...Lunga la rassegna delle. Per le nazionali successo 1 - 0 dell'Iraq sul Kuwait con rete ... In corso di svolgimento sia l'amichevole- Standard Liegi attualmente sull'1 - 1 che ... Amichevoli, Juventus-Standard Liegi 1-1: i bianconeri chiudono il 2022 con un pari - Sportmediaset Un pareggio e soprattutto una serie di indicazioni utili per la ripresa del campionato contro la Cremonese. La Juve chiude la serie di amichevoli durante la sosta con due vittorie e un ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...