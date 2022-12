Accesa lite tra Edoardo Donnamaria e Antonino c’entra Ginevra

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Non c'è pace al GF Vip. Nella nottetraSpinalbese ed(c'entra) L'articolo proviene da Novella 2000.

Fanpage.it

Dopo Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, anche Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese si sono resi protagonisti di un'in cui sono volate accuse ...Non c'è pace per Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip . Dopo essersi resa protagonista di un'con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia , la giovane concorrente della settima edizione del reality show ha litigato anche con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria . Edoardo Donnamaria sbotta ... Lite furiosa tra Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti al GF Vip, lui ... Nella casa del "Grande Fratello Vip" lite furiosa tra Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e Sarah Altobello. Quest'ultima riferisce all'amica venezuelana ciò che la schermitrice le ha detto sul suo c ...Durissimo scontro al GF VIP tra Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti. I due concorrenti nella notte si sono resi protagonisti di un’accesa lite finita con il faccia a faccia: “Patrizia, fai ciò che ...