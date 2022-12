Sci alpino | Mikaela Shiffrin al comando anche dello slalom di Semmering Vlhova e Holdener devono inseguire

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022)si proietta verso la tripletta a. Dopo aver vinto i due giganti, l’americana è in testa dopo la prima m, ipotecando il terzo successo consecutivo sulle nevi austriache (sarebbe l’ottantesima in Coppa del Mondo). Una superiorità schiacciante quella di, che è stata la migliore in ogni intermedio, distanziando di oltre sette decimi tutte le rivali. Seconda posizione per la svedese Anna Swenn Larsson, che ha accusato un ritardo di 72 centesimi da. Ottima la prima mdell’americana Paula Moltzan, terza a 79 centesimi dalla compagna di squadra. Al quarto posto c’è la tedesca Lena Duerr con un distacco di 80 centesimi dalla vetta. Il vantaggio disale ...