Salernitana-Demme | operazione sempre più difficile | le ultime

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ladopo Ochoa non vuole fermarsi sul mercato e continua a seguire, il mediano però restacome possibilità Ladopo Ochoa non vuole fermarsi sul mercato e continua a seguire, il mediano però restacome possibilità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’elevato ingaggio e l’interesse di altri club esteri potrebbero complicare l’affare tra i granata e il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ladopo Ochoa non vuole fermarsi sul mercato e continua a seguire, il mediano però resta difficile come possibilità Ladopo Ochoa non vuole fermarsi sul mercato e continua a seguire, il mediano però resta difficile come possibilità. Secondo ...Frenata nella trattativa che avrebbe potuto portare Diegoa vestire la maglia della. Frenata perallaCi sono diverse difficoltà col Napoli e i granata hanno deciso di puntare su un altro obiettivo acclarato: Szymon Zurkowski della Fiorentina. Il polacco è uno dei giocatori più ...Diego Demme resta nel mirino della Salernitana, anche se la trattativa è particolarmente complessa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che da tempo il club granata è sulle sue tra ...Calciomercato Napoli, Demme verso la Bundesliga Il Napoli oltre ad essere rimo in classifica è anche uno dei più attivi sul mercato e visti i calciatori in uscita(Demme) starebbe pensando ad un grande ...