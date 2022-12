(Di giovedì 29 dicembre 2022) La cantante del Tina Turner ha confessato: “Il mio più grande segreto di bellezza è essere in pace con me stessa”. Mi auguro che nel 2023 sperimenterai la sua formula. Secondo me, i prossimi mesi potrebbero essere un periodo... Leggi

Corriere della Sera

Oroscopo Paolo Fox 30 dicembre, segui un ordine di priorità, non cercare di coprire tutto al lavoro. Inizierai un ...Oroscopo Branko 30 dicembreOggi ti aspetta una grande giornata per le relazioni e i contatti sociali, che è una delle ... Oroscopo Sagittario 2023 a cura di Paolo Fox Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...BILANCIA, SCORPIONE E SAGITTARIO Bilancia: se son rose fioriranno a maggio Rullo di tamburi: i rapporti interpersonali di chi è nato sotto il segno della Bilancia saranno l’aspetto sotto stretta osser ...