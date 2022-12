Quota 103 o pensione anticipata | nel 2023 attento a cosa scegli | una delle due è una stangata

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La misura pensionistica daere per andare innelnon è banale da selezionare e in questo articolo cercheremo di capire perché la nuova riforma di Giorgia Meloni si presenta molto complessa e anche poco amichevole nei confronti dei pensionati. Per i futuri pensionati che dovranno andare innelci sono alcune scelte da fare e non sono scelte né banali e neppure facili. Una lavoratrice che abbia effettivamente raggiunto i famosi 41 anni e 10 mesi di contributi potrebbe per esempio avere molti dubbi riguardo a quale misura può essere scelta.103 o/ I Love TradingInnanzitutto va tenuto presente che sia se sie la103 che se sie ...

Sky Tg24

Il testo base prevede un anno di, con 62 anni di età e 41 di versamenti, in attesa della riforma complessiva della previdenza. E poi opzione donna per l'anticipo del collocamento in ...Per l'anticipo pensionistico scatta lo schema, mentre le pensioni minime vengono rialzate a 600 euro nel 2023 per gli over 75. Viene rivista invece per due anni la rivalutazione automatica ... Pensioni 2023, le vie d’uscita da gennaio: da Quota 103 a Opzione Donna la prima manovra del governo Meloni è stata approvata ufficialmente dal Senato, dopo la fiducia: i voti favorevoli sono stati 107 (erano stati 109 per la fiducia), i contrari 69 e uno è stato l’astenu ...Il Governo sta già pensando a come cambieranno le pensioni il prossimo anno, con nuove modifiche che riguarderanno Quota 41 e Opzione donna.