Psg - Strasburgo 2 - 1 | rosso per Neymar | decide Mbappé

Adnkronos

Il gol di Mbappé al 96' regala tre punti insperati al, che la spunta per 2 - 1 con lodopo che Neymar era stato espulso per ......le prime dichiarazioni di Kylian Mbappé dopo aver ritrovato la maglia del. Ieri sera l'attaccante ha ricominciato da dove era rimasto, ovvero segnando: la sua rete al 96' contro loha ... Psg-Strasburgo 2-1, Mbappé salva i parigini Kylian Mbappé, intervistato al termine di PSG-Strasburgo, è convinto che non riuscirà mai a digerire la sconfitta rimediata in finale con la Francia ai Mondiali, in una partita in cui peraltro aveva s ...'La delusione Mondiale non verrà mai digerita, ma ora voglio dare il meglio al Psg', dice l'attaccante PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Un gol ...