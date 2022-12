Petrolio | prezzo Wti in calo a 78 | 26 dollari

delin calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile Wti con consegna a febbraio è scambiato a 78,26 dollari con un calo dello 0,89%. Il Brent con consegna a febbraio ...... Zaporiyia, Kherson e Donetsk Il presidente Putin ha inoltre vietato l'esportazione verso i Paesi che impongono un tetto aldelrusso. Gas Dopo essere sceso sotto la soglia degli 80 ...Il presidente della sezione ticinese di Swissoil Paolo Righetti analizza il momento del mercato del petrolio alla luce del ‘braccio di ferro’ in corso a livello internazionale. “I prezzi sono leggerme ...Dall’oro nero a quello verde. Il Gabon ha un piano innovativo per proteggere le foreste e trasformarle nel motore della sua transizione verso un’economia più stabile e più sostenibile. Conosciuto come ...