Meloni promette riforma presidenziale e giustizia. "Mi fido alleati"

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Promesse per il futuro (molte), un resoconto di questi mesi che, a sentirla, sono stati all'insegna della fiducia e della "visione comune" con gli. La presidente del Consiglio, Giorgia, ...

Tag24

E a proposito di famiglie politiche,difende la sua e l'albero genealogico del suo partito. ... Il 25 aprile,però, lo celebrerà. 29 dicembre 2022Schillaci firma, e chiede l'intervento dell'Ue, come pure: "Visti gli scali dei voli, la ... A parole, l'Ueuna "azione congiunta". Nei fatti, mentre Roma correva, Berlino frenava: "Non ... Meloni promette il presidenzialismo: che cos'è Roma, 29 dic. (askanews) - Promesse per il futuro (molte), un resoconto di questi mesi che, a sentirla, sono stati all'insegna della fiducia e ...Ilaria D'Amico ha ricordato tra le lacrime ospite de La Confessione, la sorella Catia, scomparsa a causa di un tumore.