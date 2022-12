Mbappè ' choc Mondiali indelebile Martinez? Non ci perdo tempo'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) "Credo che non supererò mai la delusione per la sconfitta nella finale" dei, ma "non c'è motivo per cui il club debba pagare il prezzo del fallimento della nazionale, sono due situazioni ...

Zazoom Blog

... Emiliano Martinez, durante i festeggiamenti per il trionfo in Qatar: "Non è un mio problema - ha detto- . Non spreco energie per queste cose,e per commentare fatti così volgari". Un ...Momenti di paura per Marialuisa Jacobelli , giornalista e conduttrice televisiva. La figlia di Xavier Jacobelli , ex direttore di Tuttosport , ha raccontato di essere stata vittima di stalking. A ... Messi e Mbappé di nuovo insieme | a quota 15 il Triplete del PSG