Luisella Costamagna dura contro Selvaggia Lucarelli | “Mi interessa zero”

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Venerdì 23 dicembre è andata in onda la finale di Ballando con le stelle che ha decretato la vittoria die Pasquale La Rocca nella sfida finale con Alessandro Egger e Tove Villfor. Si tratta del quarto successo a Ballando per il ballerino, dopo aver vinto tre edizioni estere del programma, ovvero due irlandesi e una belga.però non è rimasta impressionata dae Pasquale La Rocca, avendo da ridire sul loro ripescaggio e sulla loro successiva vittoria. Lanei suoi ultimi interventi a La Vita in Diretta e a Oggi è Un Altro Giorno ha preferito la via del silenzio sulla. Invece, in una intervista delle ultime ore si è espressa in modo esplicito....