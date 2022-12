 “L’evasione fiscale degli autonomi e partite iva non esiste” | afferma il presidente Filograna

Leggi su italiasera

(Di giovedì 29 dicembre 2022) “Qualcosa è stato fatto nella nuova Legge di Bilancio per il 2022 riguardo la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di Irpef, Irap e Iva, innalzata a 85 mila euro, dai 65 mila attuali, ma non è sufficiente”, ha dichiarato ildiIva Eugenionella trasmissione televisiva Mattino5 durante la quale è intervenuto in diretta rispondendo alla domanda del conduttore Francesco Vecchi se si era soddisfatti a riguardo. “Però non è quello che ci aspettavamo – ha continuato– Per esigenze di carattere pratico non sono stati pagati tutti i costi arretrati del lockdown. Ci aspettavamo un aiuto maggiore, soprattutto per quelle attività che probabilmente chiuderanno o sono in procinto di farlo. Purtroppo ...