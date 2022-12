L’Atalanta diventa una società a responsabilità limitata

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il 27 dicembresi è trasformata daper azioni (Spa) a(Srl). Il cambiamento è stato sancito dall’assemblea straordinaria degli azionisti del club, tenutasi in uno studio legale di Milano. Il via libera è arrivato all’unanimità. Come spiega L’Eco di Bergamo,resta unadi capitali, con la differenza che dalle ‘azioni’ si passa alle ‘quote’. Le Srl godono di una normativa più semplice rispetto a quanto disciplinato invece per le Spa. Una scelta fatta unicamente per snellire la gestione del club. Il patrimonio netto del(pari a 177,2 milioni) non subisce alcuna variazione. Si tratta della quinta “Srl” in Serie A dopo Fiorentina, Salernitana, Sassuolo e Spezia. L'articolo ...