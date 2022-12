Agenzia ANSA

in Ucraina sono attualmente in una fase di stallo, poiché né l'Ucraina né la Russia ... ha commentato Budanov, potrebbe includere un secondo tentativo di conquistare la capitale,, e ...Le forze armate dell'Ucraina hanno assicurato oggi di aver 'liquidato' quasi 800 soldati russi neiavvenuti durante l'ultimo giorno, aggiungendo che il bilancio delle vittime subite dall'esercito russo è di circa 105mila dall'inizio dell'invasione, scatenata il 24 febbraio per ordine ... Kiev, i combattimenti sono in fase di stallo - Mondo (ANSA) - ROMA, 29 DIC - I combattimenti in Ucraina sono attualmente in una fase ... potrebbe includere un secondo tentativo di conquistare la capitale, Kiev, e coinvolgere decine di migliaia di ...La guerra in Ucraina è attualmente a un punto morto poiché né l'Ucraina né la Russia possono fare progressi significativi. Lo ha ...