Juventus | Pogba polemico con i tifosi | “Ecco come scio”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sui social, il centrocampista della, Paul, ha risposto per la sua vacanza sulle nevi della Svizzera. Infortunato da luglio, l’ex United è ancora in attesa del nuovo esordio in bianconero, e ieri era finito nel mirino deidopo un post dalla montagna. Oggi, ha deciso quindi di pubblicare un nuovo contenuto con un video, mentre mima i movimenti da fermo sulla neve, senza sci né bastoncini calzando i doposci, all’arrivo di una pista. “Io mentre”, scrive sul proprio profilo Instagram, e anche qui, sotto questa risposta provocatoria, sono scesiuna valanga altre critiche e insulti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Labile(@paul) SportFace.

