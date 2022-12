Il Napoli prova un altro colpo alla Kvaratskhelia

Calcio in Pillole

A Fiumicino domani primo banco dicon l'atterraggio, previsto per le 6.30, di un aereo ... Si procederà con i test anche ae il presidente della Regione Vincenzo De Luca torna a ...... scopriamo che Chiara è tornata ama Alice non intende farsi da parte, anzi è determinata ... presente e futuro , pronti a tormentarlo e metterlo alla. Inoltre ci sarà un grande segreto ... Attento Napoli: il Manchester United prova l’assalto a Kim Commenta per primo Il Napoli prova a giocare d'anticipo e bruciare la concorrenza per Tiago Djalò , difensore centrale portoghese del Lille valutato intorno ai 15 ...Il georgiano, protagonista di una prima parte di campionato pressoché perfetta, parla della sua avventura italiana: “Il soprannome che mi hanno dato mi piace moltissimo” ...