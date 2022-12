Fedez fa di nuovo i conti con la malattia | la confessione struggente del rapper | “Un unico rammarico”

Il Fatto Quotidiano

... 'Il mio tumore è come quello di Steve Jobs, ma mi ritengo fortunato: al 90% va tutto bene...' 'Spero con l'anno- è l'augurio che va a chiudere il post disu Instagram, - di poter essere ...Appuntamento dalle ore 23 in poi dunque per brindare insieme all'arrivo delanno, mentre il ... dell'estate italiana con la hit "La dolce vita" realizzata cone Mara Sattei, oltre che di ... ‘Turning my mum into me’, il nuovo trend di TikTok conquista anche Elena Sofia Ricci, Chiara… Con le lacrime si apre il video che Fedez ha pubblicato su Instagram per salutare questo 2022. Immagini e parole per riassumere i 365 giorni del rapper, con i mesi segnati dalla malattia e dall'interv ...Come già era successo in passato, Fedez ha scelto i social network per tracciare un bilancio di questo anno difficile che se ne va, nel quale ha dovuto lottare contro un tumore al pancreas ...