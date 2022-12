È morto Pelè

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il calcio piange la morte di. A darne notizia, sul suo profilo Instagram, è stata la figlia Kely Nascimento: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”.aveva 82 anni ed era da tempo malato. Ad annunciare la morte del campione è stata la figlia Kely: “Tutto ciò che siamo è grazie a te”, al secolo Edson Arantes do Nascimento, aveva 82 anni ed era da tempo malato. Il campione di calcio era ricoverato nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo del Brasile dal 29 novembre scorso, per un ciclo di cure dopo essere stato operato nel settembre del 2021 per un tumore al colon. Aveva contratto anche il Covid. Lascia la moglie Nomi Aoki e sette figli. Uno dei più grandi, per moltiera il più grande di sempre. Cresciuto nella povera Bauru, quello che un giorno sarebbe diventato ...