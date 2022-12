La Prealpina

Lo scandalo è esploso a fine ottobre, con ledi alcune ex atlete. Il 14 novembre scorso due ex ginnaste dell'accademia di ritmica di Desio (Monza), sono state sentite in Procura "a sommarie ...... 'le dichiarazioni uscite sulla stampa la Procura di Monza inizialmente ha aperto un fascicolo ... con ledi alcune ex atlete. Il 14 novembre scorso due ex ginnaste dell'accademia di ... Dopo le denunce delle ginnaste 2 tecnici indagati per abusi Due tecnici dell'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica di Desio (Monza) sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Monza, per maltrattamenti per i presunti comportamenti ...Rubata nella notte la statua del Bambin Gesù del presepe allestito sul sagrato del Duomo di Firenze. Dai filmati delle telecamere appaiono tre giovani che hanno portato via la scultura in terracotta.