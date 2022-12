Covid - 19 | Iss | ' Dall' immunità ibrida massima protezione dal contagio'

Giornale di Sicilia

Nell'analisi sono stati utilizzati i dati della sorveglianza integratadell', dell'anagrafe vaccinale e della popolazione Istat relativi a ottobre 2022, un periodo in cui era predominante la ...Nell'analisi sono stati utilizzati i dati della sorveglianza integratadell', dell'Anagrafe vaccinale e della popolazione Istat relativi a ottobre 2022, un periodo in cui era predominante la ... Covid: Iss, 4 ondate Omicron 'scritte' nelle acque fognarie Nell'analisi sono stati utilizzati i dati della sorveglianza integrata Covid dell'Iss, dell'Anagrafe vaccinale e della popolazione Istat relativi a ottobre 2022, un periodo in cui era predominante la ...La massima protezione contro l’infezione da SARS-CoV-2 e la malattia COVID-19 severa, nella nostra popolazione, si osserva in presenza di una immunità ‘ibrida’ (ovvero dovuta all’effetto combinato del ...