Classifica marcatori Premier League 2022 2023 | i bomber del campionato inglese

Sky Sport

Immobile miglior bomber, sul podio anche Osimhen e Lautaro ...Commenta per primo Tra i principali protagonisti di questo Napoli c'è Victor Osimhen , che guida lain Serie A con 9 gol segnati fin qui. Spalletti non può più rinunciare a lui, nonostante il buon rendimento anche di Raspadori e Simeone. Oggi la Gazzetta dello Sport ricorda un ... Serie A, classifica marcatori del 2022: chi ha fatto più gol nell'anno solare La FIGC ha pubblicato il podio delle migliori marcatrici in Serie A Femminile dell'anno 2022 che vede in testa la milanista Lindsey Thomas autrice.Il 2022 sta ormai giungendo al termine e, come da tradizione, è tempo di statistiche. Statistiche che, ovviamente, riguardano anche il campionato di serie A, in realtà già fermo dallo scorso 13 novemb ...