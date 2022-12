Chelsea | visite fissate per Andrey Santos

TUTTO mercato WEB

Calciomercato, dal Molde in arrivo David Datro Fofana: affare da 12 milioni in chiusura.mediche concluse Ilè pronto a chiudere per David Datro Fofana. Attaccante classe 2002 del Molde, secondo Fabrizio Romano, l'affare sarebbe in chiusura per 12 milioni. Affare in ...Non vengono forniti ulteriori dettagli , ma talisi svolgeranno tra pochi giorni. Possibile ... tranne che per tre o quattro club ( Bayern Monaco,, PSG, City e compagnia). Letteralmente, ... Andrey Santos al Chelsea, ci siamo: il 18enne brasiliano oggi a Londra per le visite mediche David Datro Fofana è un nuovo calciatore del Chelsea. L'attaccante ivoriano arriva dal Molde per 12 milioni di euro.Pochi minuti fa il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto di David Datro Fofana, attaccante classe 2002 in arrivo dal Molde, col quale è stato raggiunto un pre accordo. Il giocatore sarà ...