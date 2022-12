Capodanno a Formia | arriva l’ordinanza | tutti i divieti previsti

(Di giovedì 29 dicembre 2022)– E’ vietato su tutto il territorio di, dalle ore 12.00 del 31 dicembre 2022 alle ore 08.00 del 1’ gennaio 2023: 1) la somministrazione all’esterno dei locali di qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine; 2)il consumo in luogo pubblico, ovvero all’esterno dei locali e nelle areG di loro pertinenza, diqualsiasi bevanda analcolica, alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine; 3) l’esercizio in luogo pubblico, ovvero all’esterno dei pubblici esercizi, di qualsiasi intrattenimento o spettacolo complementare all’esercizio di attività di somministrazione (E’consentito unicamente l’intrattenimento musicale mediante filodiffusione nei limiti consentiti dalla legge); 4) il posizionamento sul suolo pubblico, nelle aree di pertinenza già occupate o all’interno di dehors, sotto tende, ...

