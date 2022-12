Calendario vela 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Archiviato un 2022 ricco di novità, soprattutto per l’introduzione di cinque nuovi classi olimpiche neldi Parigi 2024, c’è grande curiosità in vista di ungià determinante nel percorso di qualificazione verso la prossima rassegna a cinque cerchi. La prima regata internazionale di alto livello è ina inizio aprile, con il consueto Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca, ma in precedenza ci sarà spazio per tre tappe del circuito SailGP. L’appuntamento clou della stagione è sicuramente il Mondiale delle classi olimpiche, che andrà in scena a L’Aia nel mese di agosto mettendo in palio ben 107 pass (circa il 40% del totale) per Parigi 2024. A livello continentale verranno assegnati anchei titoli europei, con due manifestazioni su cinque pianificate in Italia (ILCA e 470). Da segnalare ...