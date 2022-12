Sci alpino | gigante femminile Semmering 2022 | vince Shiffrin davanti a Gut-Behrami | terza Bassino

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Mikaelaildi, valido per la Coppa del Mondo/2023 di sci. La campionessa americana s’impone con il tempo di 2:03.51 e si conferma leader indiscussa della classifica generale. Secondo posto per Lara Gut-, che non riesce a bissare il miglior tempo ottenuto nella prima manche ma conquista un buon risultato. Completa il podio Marta, che precede di soli 3 centesimi Federica Brignone, quarta. Dopo il grande esordio dell’Italia neldi ieri sulle nevi austriache, le azzurre sono protagoniste anche nel secondo appuntamento. Per Marta arriva un altro podio, mentre Federica migliora il risultato di 24 ore prima, recriminando però qualcosa visto che i ...

OA Sport

... tra i 16 e i 20, impegnati per la prima volta a Bormio, nel contesto della Coppa del Mondo di, e per il terzo inverno consecutivo a Livigno. Il governatore della Regione Lombardia ...Se non è Kilde, è Vincent Kriechmayr. Quinta discesa della stagione, tre vittorie dello statunitense e ora due dell'austriaco, dopo il capolavoro disegnato a Bormio. Per il 31enne iridato in discesa e ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Marta Bassino non scende più dal podio, è terza! Shiffrin trionfa in rimonta L'austriaco ha preceduto sul traguardo il canadese James Crawford. Casse, con il nono tempo, è il primo tra gli italiani ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA DI BORMIO 13.19 L’azzurro Giovanni Franzoni è 26° ...