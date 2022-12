Prostitute e alcol per i deputati in missione all’estero | terremoto al Parlamento britannico

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)nella politica britannica per uno scandalo che travolge ilnel pieno della pausa natalizia. Secondo quanto rilevato dalla stampa, alcuniinsi sarebbero concessi pause cone abbondanti dosi di. Un comportamento che, oltre ai risvolti morali, ha implicazioni anche per la sicurezza nazionale, rendendo i protagonisti suscettibili di ricatti. Tanto più che, come rivela il Times, si parla anche di una visita «in una dittatura». E sotto i riflettori è finito inevitabilmente il Qatar, che da ottobre avrebbe speso 260mila sterline tra regali, ospitalità e viaggi per i parlamentari britannici. «Dov’è il bordello più vicino?» La vicenda coinvolge in particolare i cosiddetti All party parliamentary groups della ...

Corriere della Sera

Secondo il Times infatti ci sono stati anche casi di parlamentari che hanno ricevuto...Westminster venivano "forniti"d i giovani uomini o donne per le loro attività sessuali oltre ad...Da www.ilnapolista.itIN QATAR In un editoriale L'Equipe ha evidenziato ciò che sta avvenendo oggi in Qatar. L'viene servito a fiumi e venduto a prezzi esorbitanti, circa 14 dollari per una birra '... Gran Bretagna, alcol e prostitute per i deputati in missione all’estero Emergono nuove accuse nello scandalo dei deputati britannici di diversi partiti che hanno sfruttato le visite all'estero come opportunità per dedicarsi a forme di turismo sessuale.Emergono nuove accuse nello scandalo dei deputati britannici di diversi partiti che hanno sfruttato le visite all'estero come opportunità per dedicarsi a forme di turismo sessuale.