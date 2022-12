Pedullà | “Reggina su Sirigu” | vuole fare il colpaccio

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Calciomercato Napoli – Lasogna il colpo Salvatoredel Napoli per puntare alla promozione in Serie A. Il portiere fino ad ora non ha giocato nemmeno un minuto, anche perché Alex Meret ha dato garanzie sia dal punto vista tecnico che fisico. Inoltreha dovuto affrontare diversi problemi fisici, che spesso gli hanno negato anche la convocazione da parte di Luciano Spalletti. Calciomercato: laEcco quanto scrive Alfredosul suo sito ufficiale: “Lapotrebbe prendere un altro portiere, liberando Ravaglia in prestito dal Bologna. La novità è che un posto importante nella lista è del brasiliano Nicolas che lasciò laa parametro zero per andare al Pisa. Ora in Toscana è chiuso ...