Manovra | i 12 regali nascosti per gli evasori di tasse Condoni | multe ridotte e sanatorie C' è un po' di tutto

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il governo adesso deve sperare che non ci sia più nessun inciampo sulla, altrimenti sarà esercizio provvisorio, un guaio per il Paese. La legge di Bilancio dovrebbe essere definitivamente approvata dal Senato, con testo blindato e voto di fiducia, nella giornata di domani, dopo l'ennesimo rinvio. Ma nella misura - si legge su Repubblica - sono nascoste ben 12 trae penali. Si tratta di una vera e propria "tregua fiscale", quella stabilita dall'esecutivo a guida Meloni. La rottamazione arriva alla sua quarta stagione. La quater inparte dai debiti del 2000 e arriva praticamente all’altro ieri: 30 giugno 2022. Si paga la quota capitale, senza sanzioni e interessi. Il governo stima un gettito atteso dalla Rottamazione quater di 12,4 miliardi tra 2023 e 2032. A fronte però di una perdita ...

Affaritaliani.it

La quater inparte dai debiti del 2000 e arriva praticamente all'altro ieri: 30 giugno 2022. Ecco dunque i. Se il dentista - prosegue Repubblica - ha dichiarato, ma si è scordato di ......metà degli intervistati (46%) ritiene che le banche centrali non abbiano molto margine di...che nelle grandi insegne della distribuzione (53%) e potranno diminuire le spese per i(45%). ... Manovra, 12 regali a chi non paga le tasse. Condoni, multe ridotte e sanatorie Nella legge di Bilancio finisce un po' di tutto. Un problema anche per i conti pubblici. Agevolazioni anche per chi non ha dichiarato le criptovalute ...È tornata anche quest'anno la tradizione dei regali di Natale su Epic Games Store, ma sono riusciti a convincervi ad usare il negozio