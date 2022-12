TGCOM

... superato un miliardo di dollari di ricavi grazie al tour 2022 Mark Zuckerberg ha bruciato 80,7 miliardi ed è scivolato dalla sesta posizione deimondiali alla 25esima, valendo 'solo' 44,8 ......68% Eur/Usd 1,0391 +0,44% Spread 193,2 Dati di mercato Leggi anche Pugno duro anti - Covid, economia in frenata, stretta su Big: icinesi piangono. E al Partito non dispiace Scienziati, ... Hi-tech, i paperoni americani nel 2022 hanno perso 433 miliardi di dollari Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...In totale sono oltre 430 i miliardi persi dai fondatori dei più grandi colossi statunitensi del settore. Solo Elon Musk ha perso 132 miliardi di dollari.