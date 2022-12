Federica Nargi in costume è un incanto | Fisico da brividi

Cosmopolitan

Ilary lo userà con il nuovo fidanzato Bastian Trucchi, ma più soft, anche per Melissa Satta , che mostra con gioia i prodotti Sobea , linea creata dall'amica. Ai piedi di Elisabetta ...Se, però,senza un filo di trucco vanta di una bellezza decisamene notevole, non si può dire il contrario dell'amatissima attrice siciliana. In questa foto che siamo riusciti a ... Federica Nargi, foto piedi con pedicure rossa per le feste Federica Nargi decide di postare un nuovo contenuto direttamente dal suo account ufficiale di Instagram - FOTO ...L'ex velina e compagna dell'ex calciatore mostra il suo corpo pazzesco in costume. Federica è sempre in grande forma ...