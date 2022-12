Covid | Schillaci | Tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina | Bertolaso | nei voli in arrivo a Malpensa quasi 1 positivo su 2

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 'La sorveglianza e la prevenzione, attraverso il sequenziamento, sono fondamentali per individuare con tempestività eventuali nuove varianti che possano destare preoccupazione e che, al momento, non ...

la Repubblica

... Orazio. La decisione arriva a poche ore dalla decisione della Regione Lazio di riattivare anche all' Aeroporto di Roma Fiumicino i testper i voli provenienti dalla Cina. L'annuncio ...'La sorveglianza e la prevenzione attraverso il sequenziamento - ha sottolineato- sono ... è condiviso dai virologi: 'Io non credo che dalla Cina arriverà una variante delpiù letale ... Schillaci: tampone Covid obbligatorio per chi arriva dalla Cina. A Malpensa positivo quasi 1 su 2, screening … “Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid 19 obbligatori, e relativo sequenziamento ... Sono le parole del Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Sulla vicenda è intervenuto anche Guido ...Covid, il ministro della salute Schillaci valuta l'obbligo di tampone obbligatorio per i passeggeri che viaggiano provenienti dalla Cina. All'aeroporto di ...