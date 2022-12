Cade in casa e perde i sensi | non vedente tratto in salvo dai Carabinieri

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) –ine resta a terra, per ore, in stato confusionale. Un nipote, allarmato dalla sua assenza di risposta a telefono, chiede aiuto aiche, così, riescono a trarre inun 63enne non. E’ accaduto a Castellamare di Stabia (Napoli). A far scattare l’allarme è stato un nipote. Ha telefonato più volte allo zio ma dopo le ripetute non risposte ha capito che c’era qualcosa che non andava. Ha chiamato iche in pochi minuti hanno raggiunto ladel 63ennne. Dopo aver invano bussato alla porta, i militari si sono arrampicati sull’impalcatura montata per dei lavori edili e sono saliti sul balcone del primo piano dove abitava l’invalido. Hanno forzato la finestra e hanno ...

