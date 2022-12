Ascolti tv | vince ‘Aladdin’ su Rai1

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) –, trasmesso ieri da, è stato il programma più seguito della prima serata tv di ieri, con 3.152.000 spettatori e il 19.3% di share. Al secondo posto ‘La Banda dei Babbi Natale’ su Canale 5, con 1.954.000 spettatori e l’11.9% di share. Terzi posto per ‘Prossima fermata: Natale’ su Rai2, con 1.114.000 spettatori e il 6.1% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Billy Elliot’ su Italia 1 (1.083.000 spettatori, share 6.2%), ‘C’era una volta in America’ su Rai3 (844.000 spettatori, share 7.2%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (891.000 spettatori, share 5.9%), ‘Un Desiderio per Natale’ su Tv8 (521.000 spettatori, share 2.9%), ‘Virna Lisi – La Donna Che Rinunciò a Hollywood’ su La7 (456.000 spettatori, share 2.4%), ‘Ip Man 2’ sul Nove (350.000 spettatori, share 2%). L'articolo proviene da Sbircia la ...