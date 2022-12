Un gemello digitale della Basilica di San Pietro Il progetto Italferr Gruppo FS

Leggi su formiche

(Di martedì 27 dicembre 2022), la società di ingegneria del Polo Infrastrutture delFerrovie dello Stato Italiane, ha costruito undi San. Unquello portato avanti che consentirà di monitorare in futuro laVaticana. Lo studio, condotto in collaborazione con la Fabbrica di San, è iniziato negli orari di chiusura al pubblico la scorsa estate, con i primi rilievi necessari a raccogliere oltre 3,1 terabyte di dati. 2 mesi di rilievi, tra interno ed esterno, con drone e pallone aerostatico, 15 mila foto per 630 Giga Pixel acquisiti, 2 settimane di post elaborazione delle nuvole di punti con moltissimi pc in parallelo, e ulteriori 2 mesi di attività per lo sviluppo del ...