Temperature record negli Stati Uniti | -57 gradi

Leggi su zon

(Di martedì 27 dicembre 2022) -57la temperatura più bassa registrataa causa di una “Snow Apocalipse”, apocalisse di neve o Armageddon, un mix di tempeste unite da un vortice polare che hanno portato forti nevicate fino al nord di New York. Biden ha fatto nei giorni scorsi un avvertimento alla popolazione, poiché non si è trattato di una tempesta di neve normale e l’imponenza delle precipitazioni ha portato a cancellare migliaia di voli, nazionali ed internazionali per circa duemila unità. Nelle ultime ore il Presidente americano ha dichiarato lo stato di emergenza per la città di New York, dove si è da sempre abituati alla neve, ma il freddoed i forti venti hanno generato una tempesta senza precedenti. La tempesta che ha colpito lo stato di New York è stata generata probabilmente a causa di ...