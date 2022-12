(Di martedì 27 dicembre 2022) Bruxelles, 27 dic. (Adnkronos) - La modalità del braccialetto elettronico per N.F.T, Nicolò Figà-Talamanca, concessa il 14 dicembre 2022, è stata "sostituita dalla semplice proroga della detenzione preventiva", mentre "su richiesta di P.P. (Pierantonio, ndr) l'esame del dossier è stato rinviato al 17 gennaio 2023". Sono le decisioni della camera di giudizio presso la Corte d'Appello di Bruxelles, dopo l'udienza tenutasi oggi nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura federale relativa a fatti presunti di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio. "Nell'interesse dell'inchiesta, nessun'altra informazione sarà diffusa per ora - conclude il Parquet - la stampa verrà informata di eventuali nuovi sviluppi attraverso un comunicato stampa".

La Corte d'appello di Bruxelles ha infatti deciso di annullare la decisione di prima istanza sulla concessione del braccialetto elettronicoFigà - Talamanca (la procura aveva presentato ricorso) ...Ma forseManfredi lo è. Spieghi allora', aveva scritto l'ex primo cittadino partenopeo Luigi de ...oltre una settimana sono quotidianamente chiamato in causa sulla stampa nella vicenda '' ... **Qatargate: per Panzeri rinvio a 17 gennaio**