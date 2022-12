Pecoraro Scanio esagera | ' Nel Lazio il Pd accetti la leadership di Conte'

(Di martedì 27 dicembre 2022) Va bene l'entusiasmo, ma diventare gli Emilio Fede di qualcuno è sempre sbagliato, per quando Giuseppenon sia Berlusconi, gli aedi sono sempre persone che sviliscono il loro ruolo. E da ...

Italpress

E daci si aspettava maggiore sovrietà. "Conte ha fatto una scelta di apertura alla società civile con una candidata indipendente, davvero civica, ecologista e progressista. Anche l'...Lo dice Alfonso, presidente della fondazione Univerde e copromotore della rete Ecodigital e del coordinamento 2050. 'Donatella e' stata presidente del Wwf e presiede un importante ... Regionali Lazio, Pecoraro Scanio "Bianchi candidata vincente, il Pd ... L'ex ministro Pecoraro Scanio commenta la candidatura di Donatella Bianchi alle regionali del Lazio per il M5s e chiede al Pd di ritirare D'Amato ...Attesa per l’indicazione del Movimento Cinque Stelle. Alessio D’Amato e Francesco Rocca: iniziato il lungo duello. Certezze e indiscrezioni per le liste provinciali ...