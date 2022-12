Oroscopo della settimana dal 2 gennaio all’8 gennaio

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 27 dicembre 2022) Come inizieranno i dodici segni zodiacali il nuovo anno? Quali energie ci inflenzeranno nei primissimi giorni del 2023? Sotto quali stelle inizieremo una nuova avventura lunga dodici mesi? Scopriamolo insieme con l’ 2023. Il cielo dell’prossima Anno nuovo, stelle nuove! Anche l’inizio del 2023 è caratterizzato da un cielo capricornino con i valori dei segni di Terra che colorano i pianeti del Sole, di Venere e di Mercurio. Un anno nuovo che quindi inizia sotto il segno delle azioni finalizzate alle realizzazioni, dello spirito pratico, dell’ambizione anche materiale. Vediamo come queste influenze lavoreranno sui dodici segni zodiacali, scoprendo nel dettaglio l’prossimasegno per segno. Ariete Cari Ariete, il nuovo anno ...