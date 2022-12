“Non voglio più vivere” | il retroscena da brividi su Fabian O’Neill

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un altro gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio, negli ultimi giorni del 2022. E’ morto, ex calciatore di Juventus e Cagliari. Gli ultimi anni sono stati difficilissimi, a causa di un demone chiamato alcolismo. El Mago è morto nel giorno di Natale, non è riuscito a superare la battaglia, aveva provato ad uscirne quando gli era stato detto che aveva il fegato gravemente compromesso. La figlia Marina, attraverso un lungo post su Instagram, ha svelato tutti i dettagli sulla situazione di salute dell’ex Juventus. “Che tu sia in pace papà. Tempo fa avevi già perso la scintilla, la gioia e la tua essenza unica. Ti vedevo sempre più triste, più malato, con gli occhietti smarriti, lo sguardo perso, il tuo fisico così forte sempre più debole e deteriorato. Mi ha fatto male sentirti dire qualche volta ‘non...

