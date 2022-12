Nissan Ariya | oltre 400 crash test e prove per la sicurezza di passeggeri e pedoni

(Di martedì 27 dicembre 2022), il crossover coupé 100% elettrico, ha superato i più rigorosidi, dimostrandosi in grado di preservare efficacemente guidatore,e altri utenti della strada. Per, ladei propri veicoli è una priorità assoluta. Per questo la Casa giapponese progetta e realizza le proprie vetture in base a rigidi criteri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: NuovaJuke Premiere Edition: versione limitata Mobilità elettrica, arriva la ricarica smartnuova gamma N-Tec presto sul mercato Nuovo logo: è il primo in 20 anniZ Proto: arriva il ...

MotoriSuMotori

, il crossover% elettrico, ha superato i più rigorosi test di sicurezza, dimostrandosi in grado di preservare efficacemente guidatore, passeggeri e altri utenti della strada. Per, ...... per conoscere il mondoTanti i modelli elettrificati presenti in gamma, dalla nuova J uke Hybrid alla Qashqai e - Power, dalla X - Trail e - Power e - 4Orce alla100% elettrico , senza ... Nissan Ariya 2023: il listino si aggiorna, prezzi più alti per l’elettrica La Nissan Ariya è il nuovo simbolo della gamma elettrica della casa nipponica ed ha l’obiettivo di replicare il successo ottenuto negli anni scorsi dalla Nissan Leaf, per anni riferimento assoluto del ...Nissan Ariya, il crossover coupé 100% elettrico, ha superato i più rigorosi test di sicurezza, dimostrandosi in grado di preservare efficacemente guidatore, passeggeri e altri utenti della strada. Per ...