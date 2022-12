Napoli | Sirigu torna in gruppo Personalizzato per Demme

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ildi Luciano Spalletti èto ad allenarsi oggi pomeriggio a Castel Volturno dopo i tre giorni di pausa concessi dall’allenatore per le feste di Natale. Il club di De Laurentiis ha pubblicato il consueto report della seduta con le novità sulla tipologia di lavoro svolto e, soprattutto, sulle condizioni degli infortunati in squadra. Spalletti ha recuperato quasi tutti gli uomini. Da quanto si legge dal report, resta ancora soltanto Diegoancora non al meglio. Per il centrocampista, infatti, la seduta si è limitata a svolgere lavoro. E’ inveceto inil portiere Salvatore, che si è allenato con i compagni per tutta la durata della seduta. Di seguito il report del club. “Dopo la sosta natalizia, il...