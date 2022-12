Pianeta Milan

L'ex attaccante del, archiviata la deludente esperienza sulla panchina del Brescia, proverà a ... In portaOnana, mentre Lautaro Martinez è ovviamente assente dopo il trionfo di domenica ......document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1)Ibra - Tournée a Dubai per il, che sta preparando al caldo i ... Milan, riecco il jolly Saelemaekers. In attesa dell’esplosione di CDK Riecco Kim e Rrahmani, si ricompone la coppia centrale difensiva in vista del campionato, quella maggiormente schierata da Spalletti in avvio di stagione fino all'infortunio muscolare ...(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Dopo la parentesi Mondiale, è iniziato il countdown per la ripresa dei campionati e la Premier sarà tra tra i primi con il Boxing Day, che si aprirà con ...