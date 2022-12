Meteo | le previsioni di Capodanno | caldo anomalo con brindisi a 20 gradi al Centro Sud

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’anticiclone africano non molla la presa e tende a diventare sempre più forte. La situazionecontinuerà ad essere molto statica e insolita per il mese di dicembre. Al Nord foschie e nebbie saranno sempre più persistenti ma altrove è previsto tanto sole e temperature primaverili. Il 2023 inizierà con l’alta pressione ancora più potente. Previsto un ulteriore aumento delle temperature

Sky Tg24

Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Martedì 27 dicembre 2022 Cielo molto nuvoloso a levante, con basso rischio di precipitazioni associate; spazi di ...Controllate sempre prima leed assicuratevi che non piova. 4. Godetevi una birra nei tanti giardini all'aperto: si tratta di un'attività consigliata soprattutto d'estate, ma molti ... Meteo, previsioni di lunedì 26 dicembre: anticiclone africano domina anche a Santo Stefano Un campo di alta pressione africana continua ad essere protagonista del tempo sull'Italia, ma è attesa una giornata con cielo in gran parte coperto al Nord A Milano nuvolosità innocua. I venti saranno ...Un campo di alta pressione africana continua ad essere protagonista del tempo sull'Italia, ma è attesa una giornata con cielo in gran parte coperto al Nord A Torino banchi di nebbia in graduale dissol ...