Matteo Renzi | oltre l' arroganza non c' è di più

Adnkronos

Ma poi, mi capita per le mani l'intervista (intelligente) di Natalia Aspesi a. Che mi colpisce subito per una affermazione della Aspesi che condivido parola per parola, quando, a ...Mi riferisco, naturalmente, agli amici - come Enrico Letta preferirà forse chiamarli, piuttosto che compagni - fuggiti all'epoca del segretarioper improvvisare al seguito di Massimo D'... Manovra 2023, Renzi: "Volevano abolire lo Spid e tornare al fax" Caro direttore, Franco Frattini ha tagliato davvero troppo presto il traguardo della vita. Da consumato slalomista, ha sciato come «istruttore ...Le pagelle e le prospettive. Per la premier sarà l'anno della verità. Per Salvini e Berlusconi sono in arrivo mesi non facili, mentre Letta lascerà. Renzi, Calenda e Conte hanno molto da giocarsi ...