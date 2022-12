L' ultimo saluto a Franco Frattini

(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutte le più alte cariche dello Stato sono presenti i funerali nella chiesa di Santi Apostoli per i funerali di, a cui il Consiglio dei Ministri ha concesso le esequie di Stato. Tra i presenti alla cerimonia funebre il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e molti ministri, tra cui Piantedosi, Crosetto, Tajani, Urso, Calderone, Sangiuliano, Calderoli. Presenti poi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, Gianni Letta, Scotti e i parlamentari Casini, Gasparri, Cesa, Stefania Craxi. Filippo Patroni Griffi, giudice della Corte Costituzionale ed ex Presidente del Consiglio di Stato, si è commosso durante l'orazione ...

NovaraToday

Quella trasferta si rese necessaria per dare l'al fratello Georg che si trovava già in gravi condizioni e che sarebbe morto poco dopo a Ratisbona , privando il Papa emerito dell'...... Italia 1995, durata 20' - Viaggio nel mito: Fausto Coppi, Italia 2002, durata 52') e ildi ... dedicato ai 75 anni del Ceis (Centro Educativo Italo Svizzero) e l'lavoro di Teo De Luigi. ... Trecate, oggi l'ultimo saluto a Federico Cavallari L'età anagrafica che avanza inesorabile e la descrizione che il suo fedele segretario don Georg Gaenswein fa di lui («È come una candela che si sta consumando») ..."Solo il popolo italiano può salvare il suo Paese dall’abisso in cui lo sta trascinando il governo dei peggiori..." - dal blog di F. Marcelli ...