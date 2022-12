Lucarelli? Odia le donne perché Mariotto a valanga sul Ballando-gate

(Di martedì 27 dicembre 2022) Volano gli stracci sul sipario dicon le stelle. La vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca la giurata Selvaggiaha parlato di favoritismi nei confronti della coppia da parte dei colleghi con la paletta. Tra cui ovviamente Guillermo, storico volto del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, che ha rilasciato un'intervista di fuoco al Corriere della sera:“ha la fissa del complotto, vive con l'idea di governare il mondo". “Selvaggia si batte per le - giuste - crociate a favore dellema le detesta tutte. se sono amate le devere, è fatta così, è leone: si fa come dico io e solo io ho ragione”, afferma lo stilista che aveva attaccato la collega anche in diretta affermando che è una “scimmia che tira escrementi a tutti”. ...

... arrabbiatevi pubblicamente ma siate felici perché la gente vi voterà perché mi". Ed infine la ... LA RISPOSTA DELLA- Come prevedibile, la riposta di Selvaggiaè arrivata a ...In effetti proprio sui social Selvaggiaè stata pesantemente insultata per aver partecipato alla registrazione della puntata nonostante la morte della madre. 'Selvaggiatutte le donne' ... Ballando, Mariotto contro Selvaggia Lucarelli: «Odia le donne» Volano gli stracci sul sipario di Ballando con le stelle. La vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca la giurata Selvaggia Lucarelli ...“Selvaggia si batte per le — giuste — crociate a favore delle donne ma le detesta tutte”. Parola di Guillermo Mariotto. L’edizione 2022 di Ballando con le stelle è finita ma non gli strascichi polemic ...